EXCLUSIVE: காலங்களில் அவள் வசந்தம் படத்தின் வரவேற்பு பிரமிப்பா இருக்கு.. படக்குழுவினர் உற்சாகம் !

சென்னை: அறம் எண்டர்டெய்ன்மென்ட் தயாரிப்பில் ராகவ் மிர்தத் இயக்கத்தில் நடிகை அஞ்சலி நாயர், அறிமுக நடிகர் கௌசிக் ராம், நடிகை ஹிரோஷினி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் காலங்களில் அவள் வசந்தம்.

இத்திரைப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் படக்குழுவினர் பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்

English summary

Anjali Nair, Debutant Kaushik Ram and Hiroshini Starring Kalangalil aval Vasantham is a film produced by Aram Entertainment and directed by Raghav Mirdhat. The film has been released in theaters and has been well received by the audience. In this case, you can see the special interview given by the film crew to Filmibeat channel here.