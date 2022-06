நயன்தாரா மனதில் இந்த படம் part of life... எனக்கு heart of life, ஜி.எஸ்.விக்னேஷ் பிரத்தியேக பேட்டி

சென்னை: நடிகை நயன்தாராவிடம் 2.30 மணி நேரம் கதை கூறியதாக O2 படத்தின் இயக்குனர் ஜி.எஸ்.விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், நடிகை நயன்தாராவை பொறுத்தவரை இப்படமானது Part of the Life. . என்னை பொறுத்தவரை Heart of the Life என்றும் தெரிவித்தார்.

நயன்தாரா திருமணம் முடிந்தவுடன் வெளி வந்த படம் o2. இன்று வரை ஒரு தாயின் பாசத்தை பற்றி வித்யாசமாக சொன்னதில் பலரும் இந்த படத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.

பதில்: நடிகை நயன்தாரா & விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்திற்கு பிறகு வரும் முதல் படம் இது தான். என்னுடைய முதல்படமும் இதுவே. நடிகை நயன்தாராவை பொறுத்தவரை இப்படமானது Part of the Life. என்னை பொறுத்தவரை Heart of the Life. எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் அவர்கள் மனதில் ஆழமாக இப்படம் பதியும் என்றார். நடிகை நயன்தாராவுக்கு ஏற்ற மனிதர் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தான். அவர் ஒரு ஜாலியான மனிதர். அதே போல் படப்பிடிப்பின்போது நடிகை நயன்தாராவிடம் 30 நிமிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தால், குறைந்த பட்சம் 3 தடவையாவது விக்னேஷ் சிவன் பெயரை உச்சரிப்பார். இருவருமே பொருத்தமான ஜோடி .

