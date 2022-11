ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் டிரைவர் ஜமுனாவாக மாறியது எப்படி? விளக்கம் தருகிறார் தயாரிப்பாளர் எஸ்.பி.சவுத்ரி!

சென்னை: 18 ரீலிஸ் எஸ்.பி.சவுத்ரி தயாரிப்பில், வத்திக்குச்சி பட இயக்குநர் கின்ஸ்லின் இயக்கக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் டிரைவர் ஜமுனா.

த்ரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள இதில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ளார். இப்படமானது நவம்பர் 11ம் தேதி வெளிவருகிறது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.பி.சவுத்ரி நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி:

வண்டி ஓட்டும் போது டயலாக் பேசினா நல்லா இருக்காது.. டிரைவர் ஜமுனா இயக்குநர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்!

English summary

18 Releases Driver Jamuna is produced by S.P. Chaudhary and directed by Vathikuchi director Kinslin. Actress Aishwarya Rajesh has acted in this thriller film. The film is releasing on November 11. In this case, the producer of the film, S.B. Chaudhary gave a special interview to our filmibeat channel.