உதயநிதி,பவன் கல்யாண்..தொடர்ந்து அரசியல் தலைவர்கள் கூட நடிக்கும் வாய்ப்பு வந்துருக்கு..நிதி அகர்வால்!

சென்னை: இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் உதயநிதி, நிதி அகர்வால், பிக்பாஸ் புகழ் ஆரவ் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம் கலகத்தலைவன்.

இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் படத்தின் நாயகி நிதி அகர்வால் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை காணலாம்.

English summary

Kalaga Thalaivan is a Movie Directed by Magizh Thirumeni starring Udhayanidhi, Nithi Agarwal and Bigg Boss fame Aarav. The film has been released in theaters and has been well received by the audience. In this case, you can see a special interview given by the film's heroine Nithi Agarwal to our filmibeat channel.