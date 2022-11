யோகிபாபுவை குணச்சித்திர நடிகராக ரொம்ப பிடிக்கும்.. அப்படியே பயன்படுத்துவேன்.. பிரதீப் எக்ஸ்க்ளுசிவ்!

சென்னை: ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெய்ன்மென்ட் தயாரிப்பில் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கி, ஹீரோவாகவும் நடித்தள்ள திரைப்படம் தான் லவ் டுடே.

லவ் டுடே படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், சத்யராஜ், யோகிபாபு, நடிகை ரவீனா ரவி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த படம், ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

Love Today is a movie produced by AGS Entertainment and directed by Pradeep Ranganathan. In Love Today movie , Actors Radhika Sarathkumar, Sathyaraj, Yogi Babu Raveena Ravi are present. This movie which was recently released in theaters has received good response from the fans.