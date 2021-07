Robert Di Nero வுக்கு இணையாக ஆர்யா உழைத்துள்ளார்.. ஜி.எம். குமார் சுவாரசிய பேட்டி

சென்னை: பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் குத்துசண்டையை மையமாக வைத்து ஆர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் சார்பட்டா பரம்பரை.

பசுபதி சார்பட்டா பரம்பரை வாத்தியாராகவும், இடியாப்ப பரம்பரையின் வாத்தியாராக ஜி.எம். குமாரும் நடித்துள்ளனர்.

ஜி.எம். குமார் பாக்ஸிங் குறித்தும், இன்னும் சில விஷயங்கள் குறித்தும் க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ளார்.

பீஸ்ட் மோடில் ஆர்யா.. பவர் பேக்டு ரஞ்சித்.. சார்பட்டா பரம்பரையை கொண்டாடும் சோஷியல் மீடியா!

English summary

GM Kumar, who has acted the coach of Idiyappa Parambarai in Sarpatta Parambarai movie, has hailed actor Arya for his complete dedication in the acting and compared him with hollywood actor Robert Di Nero.