வலிமையில் அஜித் தம்பியாக நடித்தவர் இவருடைய மகனா ?...வெளியான சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : வலிமை படத்தில் அஜித்தின் தம்பியாக நடித்தவர் பிரபல நடிகர் ஒருவரின் மகன் என்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. தான் யார், இந்த படத்தில் அஜித்துடன் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பது பற்றி அவரே ஒரு பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது அஜித் நடித்த வலிமை படம். ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படம் முதல் நாள் வசூலில் ரஜினியின் அண்ணாத்த, விஜய்யின் மாஸ்டர் படங்களை தாண்டி வசூலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. நெகடிவ் விமர்சனங்கள் ஒரு பக்கம் வந்தாலும் இந்த படத்தை அஜித்தின் ரசிகர்கள் திருவிழா போல் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

வலிமை படத்தில் சட்ட விரோத பைக் ரேஸ், போதைப் பொருள் கடத்தல் ஆகியவற்றை தடுக்கும் போலீஸ் அதிகாரி ஏசிபி அர்ஜுன் ரோலில் அஜித் நடித்துள்ளார். வில்லன் குரூப்பில் சிக்கிய, வேலை வெட்டி இல்லாத, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையான தம்பியாக ராஜ் ஐய்யப்பா நடித்துள்ளார். போதைப் பொருள் கும்பலிடம் இருந்து தனது தம்பியை எப்படி அஜித் காப்பாற்றுகிறார், குற்றங்களை எப்படி தடுக்கிறார் என்பது தான் வலிமை படத்தின் கதை.

English summary

Actor Raj Ayyappa played Ajith's brother pole in Valimai. In his recent interview, he told he was the son of actor banu prakash. Earlier Banu prakash played Ajith's friend in his dubut film Amaravathi.