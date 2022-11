நான் எடுக்க போகிற படத்தோட முன்னோட்டம் தான் லவ்டுடே.. வேற லெவல்ல இருக்கும்..மிரள் இயக்குநர் கலக்கல்!

சென்னை: இயக்குநர் சக்திவேல் இயக்கத்தில் நடிகர் பரத், வாணி போஜன் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் தான் மிரள்.

இப்படமானது நவம்பர் 11ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பின் நடிகர் பரத் நடித்துள்ள இந்த த்ரில்லர் படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் நடிகர் பரத், நடிகை வாணி போஜன் ஆகியோர் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி:

English summary

Miral is a film directed by Sakthivel and starring actors Bharat and Vani Bhojan. The film will hit the screens on November 11. After a long time, the fans are expecting more for this thriller Movie. In this case, actor Bharat and actress Vani Bhojan gave a special interview to our Flimibeat channel.