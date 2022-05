''நீ ஒரு வேலைக்கும் ஆக மாட்ட''என்று திட்டு வாங்கினேன்... டான் பட எடிட்டர் நாகூரான் பேட்டி

சென்னை: நான் ஒரு வேலைக்கும் ஆகமாட்டேன் என்று எடிட்டர் ஒருவர் தன்னை திட்டியதாக டான் படஎடிட்டர் நாகூரான் ராமச்சந்திரன் கூறினார்.

Nagooran Ramachandran | நான் Edit பண்ணிய படங்களை அப்பா பார்க்கவில்லை | Filmibeat Tamil

மேலும் அவர் கூறுகையில், இரவு நேர காட்சிகளை, இரவு நேரங்களில் ஷூட் பண்ணினால் நன்றாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், ப்ரியங்கா மோகன் ஆகியோரது நடிப்பில் உருவான டான் திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இப்படத்தில் எடிட்டராக பணிபுரிந்துள்ள நாகூரான் ராமச்சந்திரன், நமது பிலிம்பீட் வினோத்துக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Many of them scolded me like you are not fit for any job says don editor nagooran