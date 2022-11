பிடித்த ஹீரோ விஜய்! அவங்க பென்ஸ் கார் நான் மாருதி கார்... பனாரஸ் படத்தின் அறிமுக நாயகன் தன்னடக்க பேச்சு

சென்னை: கே.ஜி.எஃப் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து கன்னட திரைப்படங்களுக்கும் தென்னிந்தியாவில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

சமீபத்தில் வெளிவந்த காந்தாரா என்கிற திரைப்படத்தை கூட ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பல சினிமா நட்சத்திரங்கள் பாராட்டி இருந்தார்கள்.

அந்த வகையில் பான் இந்தியன் திரைப்படமாக அடுத்ததாக உருவாகி இருக்கும் பனாரஸ் என்கிற கன்னட படமும் இந்தியா முழுக்க வெளியாகவுள்ளது.

இந்த படம் பார்த்த பிறகு எல்லாரும் பனாரஸ்க்கு போவாங்க.. பனாரஸ் பட ஹீரோ சையத் கான் சுவாரஸ்யம்!

English summary

Following KGF, Kannada films have also received good reception in South India. Many movie stars including Rajinikanth praised the recently released movie Kantara. Like the Same, Banaras, a Kannada film which is being developed as a Pan Indian film, will also be released all over India.