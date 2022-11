சிம்பு,விஷாலுக்கு விரைவில் திருமணம்.. கணவன் மனைவி உறவை காப்பது குழந்தைகள் தான்.. நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்!

சென்னை: அவினி சினி மேக்ஸ் மற்றும் பென்ஸ் மீடியா தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி. இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜீவா, ஜெய், ஸ்ரீகாந்த், யோகிபாபு, நடிகைகள் மாளவிகா சர்மா, அமிர்தா, சம்யுக்தா, ரைசா, டி.டி மற்றும் பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் காபி வித் காதல்.

இப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் நவம்பர் 4ம் தேதி வெளியிடுகிறது. இப்படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், நடிகை சம்யுக்தா நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Avini Cine Max and Benz Media Produced by Sundar.C. Directed by actors Jeeva, Jai, Srikanth, Yogi Babu, actresses Malavika Sharma, Amrita, Samyukta, Raisa, DD and many others, the movie Koffee With Kadhal is made. Red Giant Movies will release the film on November 4. Yuvanshankar Raja has composed the music for the film. In this case, the special interview given by actor Srikanth and actress Samyukta to our filmibeat channel can be seen here.