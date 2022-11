ஃபேமிலி மேன்3 வர அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு.. 2023ல நான் ரொம்ப பிஸி- ப்ரியாமணி ஓபன் டாக்!

சென்னை: ஹரி ஹரா பிக்சர்ஸ் பட நிறுவனம் தயாரிப்பில் ராஜேஷ் ஆனந்த் லீலா இயக்கத்தில் நடிகை ப்ரியாமணி நடித்துள்ள படம் Dr. 56 வரும் டிசம்பர் 9ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை எழுதி தயாரித்தது மட்டுமின்றி நாயகனாக நடித்திருக்கிறார் ப்ரவின் ரெட்டி.

இந்நிலையில் நடிகை ப்ரியாமணி, நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்து சிறப்பு பேட்டியை காணலாம்.

English summary

Priyamani Exclusive Interview: Priyamani Said that she have many films in hand for 2023. She think the Quotation Gang movie which is made in Tamil and released on 9th will definitely be a Pan India movie. Because Jackie Sherao and Sunny Leone have acted. Sunny Leone plays a different role. She added, I am acting in a film with Nagasaithanya and a film with Ajaydevan directed by Venkat Prabhu. He also said that there are chances of Familyman 3 coming in 2023