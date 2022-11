விஜய்யின் வாரிசு படம் தெலுங்கிலும் ரிலீஸ் செய்வதில் பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு.. ப்ரியாமணி சுவாரஸ்யம்!

சென்னை: ஹரி ஹரா பிக்சர்ஸ் பட நிறுவனம் தயாரிப்பில் ராஜேஷ் ஆனந்த் லீலா இயக்கத்தில் நடிகை ப்ரியாமணி நடித்துள்ள படம் Dr. 56 வரும் டிசம்பர் 9ம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கிறது.

பருத்திவீரன் படம் மூலம் தேசிய விருது பெற்ற நடிகை ப்ரியாமணி,சில வருடங்களுக்கு பிறகு ஃபேமிலி மேன் வெப் தொடர் மூலம் கம் பேக் கொடுத்தார். Dr. 56 படத்தின் கதை, திரைக்கதை எழுதி தயாரித்தது மட்டுமின்றி நாயகனாக நடித்திருக்கிறார் ப்ரவின் ரெட்டி.

இந்நிலையில் நடிகை ப்ரியாமணி, நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்து சிறப்பு பேட்டியை காணலாம்.

English summary

Produced by Hari Hara Pictures and directed by Rajesh Anand Leela, Priyamani's film Dr. 56 is slated to hit the screens on December 9. Actress Priyamani, who won the National Award for the film Paruthiveeran, made a comeback after a few years with the web series Family Man. Dr. Pravin Reddy has not only written and produced the story and screenplay of the film 56 but also acted as the hero. In this case, actress Priyamani will give a special interview to our filmibeat channel.