துபாயில் அரபிக்குத்து போட தயாராகும் அனிருத்...அதுவும் லைவில்...எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : பான் வேல்ட் பாடலாக அரபிக்குத்து போட்டு, சோஷியல் மீடியாவை கதிகலங்க வைத்துள்ள அனிருத், அடுத்தபடியாக துபாயில் லைவாக அரபிக்குத்து போட போகிறாராம். இதில் ரசிகர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள அனிருத், ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பாடலாக அரபிக்குத்து என டைட்டில் வைத்த பாடலை உருவாக்கி உள்ளார். சிவகார்த்திகேயன் எழுதி உள்ள இந்த பாடலுக்கு அனிருத் இசையமைத்து, டாக்டர் படத்தில் செல்லம்மா பாடலை பாடிய ஜோனிடா காந்தியுடன் இணைந்து பாடியுள்ளார். காதலர் தின ஸ்பெஷலாக இந்த பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ பிப்ரவரி 14 ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.

அந்த செல்லம்மாவை அழைத்து வந்து அரபிக் குத்து போட்ட அனிருத்.. காதலர் தினத்துக்கு செம ட்ரீட் இருக்கு!

English summary

Anirudh announced that his live concert will be held in Dubai on Feb 23rd. In this concert some amny arabic kuthu are waiting. Fans eagierly waiting for this live concert.