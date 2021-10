300 மில்லியன் பார்வை சாதனையை நெருங்கும் வாத்தி கம்மிங் பாடல்

சென்னை : விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய இந்த படம் மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. கொரோனா லாக்டவுனிற்கு பிறகு, தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்டதும் அதிக வசூலை பெற்ற படம் இது தான்.

ஆர்யா திடீரென நன்றாக நடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்... விஷால் புகழ்ச்சி

மக்களை மீண்டும் தியேட்டர்களுக்கு வரவழைத்து, தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்த படம் மாஸ்டர். அதன் பிறகு மற்ற படங்களும் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டன. படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பே மாஸ்டர் படத்தின் பாடல்கள் செம ஹிட்டாகி, பல சாதனைகளை படைத்தன.

English summary

Vaathi coming song from Vijay's Master makes 2.8 million views record in youtube. after that vijay fans creates vaathi coming hastag in twitter and become trending. this song will reach 300 million views soon.