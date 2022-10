அடேங்கப்பா 1000 கோடி ரூபாய்..10 மாதத்தில் படம் பார்க்க செலவழித்த தமிழக மக்கள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்த இருண்ட காலமான 2020-21 காலகட்டத்தில் திரையுலகமே முடங்கிப் போனது.

இந்தியா முழுவதும் லாக் டவுன் போடப்பட்டதால் எந்தவித செயல்பாடும் நடக்காததால் பொதுமக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டது.

ஆனால் லாக்டவுன் நீங்கி திரைப்படங்கள் வெளியான இந்த 2022 ஆம் ஆண்டு 10 மாதத்தில் மட்டும் படம் பார்க்க 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மக்கள் செலவழித்துள்ளனர்.

அமிதாப் பச்சனுக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு.. விரைவில் குணமடைய ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் பிரார்த்தனை

English summary

During the dark period of 2020-21 when Corona affected Tamil Nadu, the film industry was paralyzed. The normal life of the public was also affected as no activity took place due to the lockdown across India. But in the 10 months of the year 2022 after the lockdown was lifted, people spent more than 1000 crore rupees to watch movies.