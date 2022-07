சுப்ரமணியபுரம் 14-ஆம் ஆண்டு..80-களின் மதுரையை காட்டியதற்கு பாராட்டு..வன்முறை காட்சிகளுக்கு விமர்சனம்

சென்னை: சசிகுமார் எனும் அற்புத இயக்குநர் நடிகர் இயக்கத்தில் வெளியான சுப்ரமணியபுரம் படம் 80 ஆம் ஆண்டு மதுரையை கண்முன்னே காட்டியது. படமாக்கத்துக்கு பாராட்டும், விமர்சனமும் ஒருசேர கிடைத்தது.

படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் அவரவர் பாத்திரத்தை அழகாக செய்தார்கள், பாடல்கள், நகைச்சுவை காட்சிகள் என படம் விறுவிறுப்பாக நகர்ந்தது.

14 ஆண்டுகள் ஆனாலும் சுப்ரமணியபுரம் திரைப்படம் இன்றும் ரசிக்கப்படுகிறது. தமிழ் சினிமா படங்களில் குறிப்பிடத்தக்க படத்தில் இதுவும் ஒன்று.

English summary

The Tamil movie Subramaniapuram, directed by director Sasikumar, showed Madurai in front of the audience's eyes in the year 80. The film received both praise and criticism.