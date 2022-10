கொரோனாவின் கோரப் பிடியிலிருந்து மீண்ட கோலிவுட்… 2022ல் மஜா செய்த படங்கள் எது எதுன்னு தெரியுமா?

சென்னை: 2019ம் ஆண்டு கொரோனா ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் திரையரங்குகளும் மூடப்பட்டன.

சும்மாவே டிக்கெட் விலை, பார்க்கிங் கட்டணம் போன்றவைகளால் திரையரங்குகளின் நிலைமை மோசமாக இருந்தது.

அதேநேரம் ஓடிடிகளின் வருகையும் அதிகமானதால், இனி மக்கள் திரையரங்குகளுக்கு செல்வார்களா என்ற கேள்வி எழுந்தது.

English summary

During the Corona lockdown, OTT sites were well-received by the people. Due to this, it was said that the fans will not go to the theatres. Also, it is said that the increase in the price of theater tickets will also have a big impact. But in 2022, the Tamil film industry owns the biggest collection records