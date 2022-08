6 மொழிகள்.. 232 படங்கள்.. 4 தேசிய விருதுகள்.. கலையின் நாயகன் கமல்ஹாசனின் 63 ஆண்டுகால திரைப்பயணம்!

சென்னை: களத்தூர் கண்ணம்மாவில் ஆரம்பித்து விக்ரம் வரை 232 படங்களில் நடித்துள்ள நடிகர் கமல் கிட்டத்தட்ட 6 இந்திய மொழிகளில் நடித்து அசத்தி உள்ளார்.

கமல் 50, கமல் 60 என சமீபத்தில் கமல்ஹாசனின் திரை பயணத்தை தமிழ் திரையுலகமே பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடியது.

இந்நிலையில், திரையுலகில் அறிமுகமாகி 63வது ஆண்டை கமல் செய்துள்ளார் என்பதை #63YearsOfKamalism என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Kamal Haasan's Extradinory 63 years of Cinema Journey is here. He acted 232 movies in 6 Languages and got 4 National Awards and so many State to International Award in his long film career.