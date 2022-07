இவரை பார்க்க பார்க்கத்தான் பிடிக்கும்..அதிக தேசிய விருது, அதீத திறமை..கமல்ஹாசன், ரஜினி வழியில் தனுஷ்

சென்னை: தமிழ் நடிகர்களில் அதிக தேசிய விருது வாங்கிய நடிகர் என கமல்ஹாசனை சொல்லலாம், அவருக்கு அடுத்து நடிகர் தனுஷ் வாங்கியுள்ளார்.

தமிழ் திரைப்பட நடிகர்களில் யதார்த்த நடிப்புக்கு சொந்தக்காரராக தனுஷ் இருக்கிறார். இதற்காக 2 முறை தேசிய விருதையும் வென்றுள்ளார்.

இன்று அவரது பிறந்த நாள், பன்முக திறமைப்பெற்ற நடிகர் தனுஷ் ஹால்வுட்டிலும் கால் பதித்துள்ளார்.

தமிழ் நடிகர், தென்னிந்திய நடிகர்னு இனி சொல்லவேண்டாம்: இந்திய நடிகர்னு சொல்லுங்க தனுஷ் பளீச்!

Kamal Haasan can be said to be the actor who has won the most national awards among Tamil actors, followed by actor Dhanush.