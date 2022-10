பிரின்ஸஸ் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய பிரின்ஸ்… ட்ரெண்டாகும் சிவகார்த்திகேயன், ஆராதானவின் க்யூட் செல்ஃபி

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ள பிரின்ஸ் முதல் நாளில் 9 கோடி வரை வசூலித்துள்ளது.

இந்நிலையில், சிவகார்த்திகேயன் தனது மகள் ஆராதனாவுடன் எடுத்துக்கொண்ட செல்ஃபி வைரலாகி வருவதற்கான காரணம் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Sivakarthikeyan-starrer Prince has hit the theaters ahead of Diwali. In this case, Sivakarthikeyan celebrated his daughter Aaradhana's birthday. The photo of both of them looking stylish is now going viral.