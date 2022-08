ஜவான் படப்பிடிப்பில் ஷாருக்கானுடன் இணைந்த விஜய்: இங்கேயும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போட்டோ லீக்கா?

மும்பை: பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து விஜய் தற்போது 'வாரிசு' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

வம்சி பைடிபல்லி இயக்கும் 'வாரிசு' தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடிக்கும் ஜவான் படத்தில் விஜய் கேமியோ ரோலில் நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

வாயை மூடிட்டு சும்மா இரு.. வாரிசு நடிகைக்கு டோஸ் விட்ட அப்பா.. அதுதான் காரணமா?

English summary

Shahrukh Khan starrer Jawan film is directed by Atlee. While Vijay is playing a cameo role in the film, a photo of Vijay and Shahrukh Khan on the set has been leaked online.