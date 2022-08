விஜய்யுடன் தளபதி 67 டீம்: ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்குறதுக்கு முன்னாடியே செம்ம டிரெண்டிங் தான் போல

சென்னை: மாஸ்டர் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்துள்ளனர்.

Vijay எடுத்த துணிச்சலான முடிவு, ரசிகர்களுக்கு இது Shocking Update தான்

இன்னும் டைட்டில் உறுதியாகாத இப்படத்திற்கு, தற்காலிகமாக 'தளபதி 67' என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தின் சூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், 'தளபதி 67' டீம் செம்ம ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

English summary

Vijay – Lokesh Kanagaraj team up again after Master. It is reported that the shooting of the new film will start shortly ( மாஸ்டர் படத்திற்குப் பிறகு விஜய் – லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணி மீண்டும் இணைகிறது. புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது )