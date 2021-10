கிராபிக்ஸ் மிரட்டல்...அடுத்த படத்திற்கு தயாராகும் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்

சென்னை : அஜித் நடித்த பிளாக்பஸ்டர் படமான தீனா படத்தின் மூலம் டைரக்டராக சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கு, இந்தியில் பல சூப்பர் ஹிட் படங்களை இயக்கினார். பல படங்களுக்கு திரைக்கதை மட்டும் எழுதி உள்ளார்.

ஒரே நாளில் மோதும் பிரபுதேவா, சிம்பு படங்கள்!

வித்தியாசமான கதைகளை, அதே சமயம் அழுத்தமான சோஷியல் மெசேஜ் உடன் சொல்லும் படங்களை இயக்குவதில் கைதேர்ந்தவர் முருகதாஸ். இவர் கடைசியாக 2020 ல் ரஜினி போலீசாக நடித்த தர்பார் படத்தை இயக்கினார். அதைத் தொடர்ந்து ராங்கி என்ற படத்திற்காக கதை எழுதினார். ஆனால் அந்த படம் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது.

English summary

Latest buzz said that director A.R.Murugadoss begun graphic work for his next movie. this movie will be produced by VFX studio. this production house planned to make huge budget movie in tamil.