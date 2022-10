பிரதமர் ராணுவ வீரர் சந்திப்பில் தாய் மண்ணே வணக்கம்..தமிழில் வரிகளை பதிவிட்டு நெகிழ்ந்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

பிரதமர் மோடி ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடினார்.

அப்போது அவர்முன் ராணுவ வீரர்கள் தாய் மண்ணே வணக்கம் பாடலின் இந்தி மொழி பாடலை உணர்ச்சிகரமாக பாடினர்.

பிரதமர் கைத்தட்டி ரசித்த காட்சி ட்விட்டரில் வெளியாகியுள்ளது, அதை குறிப்பிட்டு தமிழ் பாடல் வரிகளை பதிவிட்டு மகிழ்ந்துள்ளார் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.

திரையரங்கில் பொன்னி நதி பாடலை கொண்டாடிய பள்ளி மாணவர்கள்… ஏஆர் ரஹ்மான் கொடுத்த க்யூட் ரியாக்‌ஷன்

English summary

Prime Minister Modi celebrated Diwali with soldiers. Then before him, the army soldiers passionately sang the Hindi version of the song 'Thai Manne Vanakkam'. The scene in which the Prime Minister clapped his hands was revealed on Twitter, and AR Rahman posted Tamil song lyrics mentioning it.