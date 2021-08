இசை பிரியர்களுக்காகவே முதன் முறையாக... ஏஆர். ரகுமானின் "99 ஸாங்ஸ்" கலர்ஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பு

சென்னை : உலகத் தொலைக்காட்சியில் முதன் முறையாக ஏஆர். ரகுமானின் முதல் தயாரிப்பு திரைப்படமான 99 ஸாங்ஸ் (99 Songs) திரைப்படத்தை நாளை ஞாயிறன்று ஒளிபரப்புகிறது கலர்ஸ் தமிழ்.

இத்திரைப்படத்தை நாளை ஆகஸ்ட் 22 அன்று கலர்ஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் மட்டும் பிற்பகல் 1.00 மற்றும் மாலை 4.00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது. படத்தை பார்க்க தவறியவர்கள் தங்களுக்கான நேரத்தை தேர்ந்து எடுத்து பார்க்கலாம் .

தமிழகத்தின் ஒரு முன்னணி பொழுதுபோக்கு சேனலான கலர்ஸ் தமிழ், இந்த வார இறுதி நாட்களில் மூவி ஆஃப் தி மன்த் (movie of the month)ன் ஒரு பகுதியாக அதிக எதிர்பார்ப்புகளை பெற்றிருக்கும் இசை சார்ந்த திரைப்படமான ஏஆர். ரகுமானின் 99 ஸாங்ஸ் (99 Songs) திரைப்படத்தை தொலைக்காட்சி திரைகளுக்கே கொண்டு வரவிருக்கிறது.

