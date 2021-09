ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படக்குழுவுடன் இணைந்து படம் பார்க்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு!

சென்னை : அறிமுக இயக்குனர்கள் ஜான் பால்ராஜ் மற்றும் ஷாம் சூர்யா ஆகியோர் இணைந்து இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்.

ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் லாஸ்லியா இதில் லீட் ரோலில் நடிக்க ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன் இதில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார் .

செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் இப்படத்தை படக்குழுவுடன் இணைந்து பார்த்து ரசிக்க ஓர் அரிய வாய்ப்பை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Friendship movie is set to release on September 17th. and a rare opportunity to see the film with the Team in Rohini theatre.