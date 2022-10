பிளாக் டைகர் என்ற ரகசிய உளவாளிதான் சர்தார் திரைப்படத்திற்கு அடித்தளம்... பி.எஸ்.மித்ரன் நெகிழ்ச்சி

சென்னை: தீபாவளிக்கு வெளியான கார்த்தியின் சர்தார் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

இரும்புத்திரை திரைப்படத்தை தொடர்ந்து மீண்டும் முக்கியமான விஷயத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார் இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன்

இந்நிலையில் எங்கிருந்து சர்தார் திரைப்படத்திற்கான உந்துதல் தனக்கு கிடைத்ததாக மித்ரன் ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

பாக்ஸ் ஆஃபிஸில் பட்டையைக் கிளப்பும் சர்தார்: மூன்றாவது நாளில் செம்மையான கலெக்‌ஷன்

English summary

Karthi's Sardar, which released on Diwali, has been a huge success and a hit. Director PS Mithran has again taken up an important subject after the Iron Curtain movie. Mithran has said in an interview that where did he get the motivation for the film Sardar?