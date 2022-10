இசைப்புயல் ஏஆர் ரஹ்மானுடன் ஒருநாள்… தமிழில் ட்வீட் போட்ட சச்சின்

மும்பை: கோப்ரா, வெந்து தணிந்தது காடு, பொன்னியின் செல்வன் என அடுத்தடுத்து தரமான படங்களுக்கு இசையமைத்து பிஸியாக இருக்கிறார் ஏஆர் ரஹ்மான்.

கோப்ரா, வெந்து தணிந்தது காடு, பொன்னியின் செல்வன் படங்களின் பாடல்கள் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டன.

இந்நிலையில், மும்பை சென்ற ஏஆர் ரஹ்மான் அங்கு முன்னாள் கிரிக்கெட் சூப்பர் ஸ்டார் சச்சின் டெண்டுல்கரை சந்தித்துள்ளார்.

Music composer AR Rahman and former cricketer Sachin are close friends. In this case, AR Rahman tweeted that he met Sachin yesterday at his residence in Mumbai. After that Sachin re-tweeted about meeting with AR Rahman as A Sunday well spent with Isaippuyal.