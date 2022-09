பறந்துகொண்டிருந்த விமானத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னால் பெண் செய்த தில்லான சம்பவம்

தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடி வழியாக கன்னியாகுமரி சென்றார்.

குமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ஒற்றுமை நடைபயணத்தை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று தொடங்குகிறார்.

இந்த நடைபயணத்தை தொடங்கி வைக்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரி சென்றார்.

English summary

Chief Minister Stalin flew from Chennai to Tuticorin today. Then a woman standing in front of him surprised him by reciting verses from a play she had acted in a DMK campaign meeting in the 1990s.