நயன்தாரா ஸ்பெயின் போனா.. நான் பாரீஸ் போறேன்.. 100வது நாள் ஹனிமூனை கொண்டாடும் நிக்கி கல்ராணி!

சென்னை: நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்துக்கு முன்பாக இந்த ஆண்டு மே மாதம் நடிகர் ஆதிக்கும் நடிகை நிக்கி கல்ராணிக்கும் சென்னையில் கோலாகலமாக திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணம் ஆன 100வது நாளை கொண்டாடும் விதமாக நிக்கி கல்ராணி மற்றும் ஆதி பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள பாரீஸ் நகரத்தில் அடுத்த ஹனிமூனை செம ஹாட்டாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அந்த ரொமான்டிக் போட்டோக்களை இருவரும் தங்களது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு லைக்குகளை குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Aadhi and Nikki Galrani enjoys their 100 days of honeymoon at Paris photos trending in social media. They both enjoys their holidays at near Eiffel Tower and their fans pouring so much of love in comments.