நேற்று கேப்டன்...இன்று பெஸ்ட் ஸ்டூடண்ட்...ஆச்சரியப்பட வைத்த அபினய்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 வெற்றிகரமாக எட்டாவது வாரத்தை அடைந்துள்ளது. இதில் வாரிசு நடிகர் என்ற அடையாளத்துடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்தவர் அபினய் வட்டி. இவர் மறைந்த பழம்பெரும் நடிகர் தம்பதியான ஜெமினி கணேசன் மற்றும் சாவத்ரி ஆகியோரின் பேரன் ஆவார்.

கமலஹாசனின் சிபாரிசின் பேரில் தான் அபினய் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. டாப் நடிகர் குடும்பத்தின் வாரிசு என்பதால் அதிக எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாளராக அபினய் இருந்தார். ஆனால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை போல் ஆரம்பம் முதலே அமைதி காத்து வந்தார்.

Abinay won best student badge in first day of luxary budget task. sibi gifted badge to abinay. earlier yesterday episode abinay won in captainsy task. so bigg boss said that nobody can nominate abinay this week.