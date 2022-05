நிக்கி கல்ராணியை மணந்தார் நடிகர் ஆதி.. தங்க நிற உடையில் ஜொலிக்கும் மணமக்கள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து!

சென்னை: நடிகர் ஆதி மற்றும் நடிகை நிக்கி கல்ராணியின் திருமணம் சென்னையில் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

தங்க நிற உடையில் மணமக்கள் இருவரும் மணமேடையை அலங்கரித்தனர். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த இருவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்போது கணவன் மனைவியாக மாறிவிட்டனர்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக மெஹந்தி, சங்கீத், ஹல்தி உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடிகை நிக்கி கல்ராணியின் இல்லத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Actor Aadhi ties the knot to Nikki Galrani at Chennai Today. Both the couples shines in Golden attire and Celebrities shares their wishes to the newly wedded couple.