தி கிரே மேன்..கொடூர வில்லனாக மிரட்டும் தனுஷ்..தரமான சம்பவம் வெயிட்டிங்!

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் 'தி கிரே மேன்'படத்தில் கொடூர கொலைகாரனாக நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறன் கொண்ட நடிகர்களுள் ஒருவர் தனுஷ். நடிகர், இயக்குநர், பாடலாசிரியர், பாடகர், தயாரிப்பாளர் என மாஸ் ஹீரோவாக இருக்கிறார்.

திருச்சிற்றம்பலம், நானே வருவேன், வாத்தி ஆகிய படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இதில், திருச்சிற்றம்பலம் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததை அடுத்து படம் அடுத்த மாதம் 18ந் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்திற்காக கதை, திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை தனுஷே எழுதியுள்ளார்.

தி கிரே மேனில் சிறப்பாக நடிக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மனதில் வைத்திருந்தேன்:தனுஷ் கூல் ரியாக்ஷன்

