சைக்கோ கொலைகாரனாக ஜெய்...காவல் அதிகாரியாக சுந்தர் சி...80 களில் நடக்கும் கதை

சென்னை: பத்ரி இயக்கத்தில் சுந்தர் சி கதாநாயகனாக நடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி திரைப்படத்தின் மிரட்டலான ப்ரமோ பாடல் சமீபத்தில் யூடியூப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பினைப் பெற்று வருகின்றது.

ஏற்கனவே படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரும், முன்னோட்டமும் இப்படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பினை அதிகரித்திருந்த நிலையில், தற்போது வெளியாகியிருக்கும் ப்ரமோ பாடலும், அதன் வரிகளும் கேட்பவரின் நெஞ்சை உறையவைக்கும் வகையில் மிரட்டலாக அமைந்துள்ளது.

இயக்குனர் பத்ரி ஒரு மிக சிறந்த வசனகர்த்தா என்று தமிழ் சினிமா வட்டாரங்களில் அனைவரும் அறிந்ததே. பல சுந்தர் சி படங்களுக்கு வசனங்களை எழுதியவர்,பல ஹிட் சீரியல்களை டைரக்ட் செய்தவர் என்பது குறிப்பிட தக்கது.

English summary

Actor jai is acting in a negative role for the first time in the movie "Pattampoochi "and sundar.c plays the lead. An encaging thriller is been planned by director bathri and the movie is planned to release next month