பாக்ஸரின் மேனரிஷம் வர… நான் கடுமையாக உழைத்தேன்… கலையரசனின் சுவாரசியமான தகவல்!

சென்னை : பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள சர்பட்டா பரம்பரை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகி அனைவரின் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

அப்படத்தில் பாக்ஸராக நடித்துள்ள கலையரசன், இப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்து பல சுவாரசியமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

பொதுவா பாக்ஸர்களுக்கு என்று ஒரு மேனரிஷம் இருக்கும் அது வருவதற்காக நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன் என்று கலையரசன் கூறினார்.

'சர்பட்டா பரம்பரை’ பட வாய்ப்பை தவறிட்ட பிரபல நடிகர்… ஆர்யாவை பார்த்து பொறாமைப்படும் ரசிகர்கள் !

English summary

Kalaiyarasan said that I worked very hard to act as a boxer in the movie Sarpatta Parambarai. Actor Kalaiyarasan talks about his experience of working in 'Sarpatta Parambarai'