“கமல் சார் நடிக்கவிருந்த கேரக்டரில் நான் நடிச்சது பயமாக இருக்கு”: கார்த்தி ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் 2 பாகங்களாக உருவாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் வரும் 30ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தில் வந்தியத்தேவன் பாத்திரத்தில் நடித்தது குறித்து நடிகர் கார்த்தி அச்சம் தெரிவித்துள்ளார்.

வந்தியத்தேவன் கேரக்டருக்கு ரஜினியை டிக் செய்த சிவாஜி, ஜெயலலிதா: அட இது வேறலெவல் ப்ளாஸ்பேக்

Karthi Fear About Kamalhaasan and Vandiyathevan Role in Ponniyin Selvan Movie: Once upon a time, Kamal would like to play the role of Vandhiyathevan in Ponniyin Selvan novel. Now Karthi plays the Vandhiyathevan role in Ponniyin Selvan directed by Maniratnam. So he expressed his apprehension about playing the role of Vandiyathevan.