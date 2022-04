ஏப்ரல் 2.. நடிகர் கார்த்திக்கு இப்படியொரு ஸ்பெஷல் டேவா.. அப்படி என்ன விசேஷம் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் கார்த்தியின் விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என மூன்று படங்களின் ரிலீசுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், ஏப்ரல் 2ம் தேதி தனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆன நாள் என நடிகர் கார்த்தி பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

அந்த நாளில் தான் நடிகர் கார்த்தி நடித்த பையா, கொம்பன் மற்றும் சுல்தான் உள்ளிட்ட 3 படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Actor Karthi tweeted, “#Paiyaa gave me an entirely new outlook. #Komban took me back to village folks after almost 8 years since my debut. #Sulthan reintroduced me to kids. All released on the same date. Thanks to my directors, producers and dear fans for making them memorable.”