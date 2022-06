என்ன சொல்றீங்க நாசர் இனி நடிக்க மாட்டாரா...ஏன், என்ன காரணம் ?

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு சினிமாவில் மிக பிரபலமான நடிகர்களில் நடிகர் நாசரும் ஒருவர். அதிலும் பாகுபலி படத்தில் இவரது நடிப்பை ரசிக்காதவர்கள் இருக்க முடியாது.

நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், பின்னணி பாடகர், டப்பிங் கலைஞர், நடிகர் சங்க தலைவர், அரசியல்வாதி என பல முகங்களைக் கொண்ட நாசர், 1985 ம் ஆண்டு ரிலீசான கல்யாண அகதிகள் என்ற படத்தின் மூலம் நடிகரானார்.

ஆரம்பத்தில் சைட் வில்லனாக நடித்து வந்த நாசருக்கு பிறகு மெயின் வில்லனாக நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தமிழ் சினிமாவின் டாப் 10 வில்லன்களில் நாசருக்கு எப்போதும் தனி இடம் இருக்கும். தேவர்மகன் படத்தில் இவர் நடித்த மாயன் ரோலை யாராலும் மறக்க முடியாது.

English summary

According to reports, Naasar decided to quit acting for his health reasons. In his recent interview also he mentioned that he decided to stay away from the acting and take break for acting. Now he is working in Sadha Nannu Nadipe movie.