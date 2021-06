அமெரிக்காவின் மயோ கிளினிக்கில் மகளுடன் ரஜினிகாந்த்.. தீயாய் பரவும் போட்டோ!

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் அமெரிக்காவின் மயோ கிளினிக்கில் இருந்து வெளியே வரும் போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர்.

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் அண்ணாத்த படத்தில் நடித்து வருகிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.

கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஹைத்ராபாத்தில் படப்பிடில் பங்கேற்றிருந்த போது அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

மருத்துவ பரிசோதனை... அதிகாலையில் தனி விமானம் மூலம் அமெரிக்கா புறப்பட்டார் ரஜினிகாந்த்!

English summary

Actor Rajinikanth comes out with his daughter from Mayo Clinic in US. Rajinikanth has gone to US for Medical check up.