ஆசை படத்தில் நடிக்க பயந்த இளைஞர் ஆஸ்கர் வந்த வேகம்..25 ஆண்டுகளில் நடிகர் சூர்யா கண்ட அசுர வளர்ச்சி

சென்னை : நடிகர் சூர்யா பயந்த சுபாவமுள்ள பைஅயன் இவன் எப்படி வர போகிறானோ என பயந்தேன் ஆனால் அவர்தான் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளார் என சிவகுமார் சொன்னார்.

சூர்யா 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் எதுவும் தெரியாத சாதாரண இளைஞன். இன்று ஆஸ்கர் கமிட்டி அழைக்கும் அளவுக்கு அசுர வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமா தாண்டி சமூக அக்கறையுடன் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உழைக்கிறார். சமூக கருத்துகளை துணிந்து தெரிவிக்கிறார்.

English summary

Surya, a Leading Tamil Actor who was scared when he first got the chance to act in the film Aasai, has made great achievements in the film industry in last 25 years. Now he has progressed to the point of being invited by the Oscar Committee.