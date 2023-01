வாரிசு சக்சஸ் மீட்…படக்குழுவினருடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய விஜய்!

சென்னை : வாரிசு படத்தின் வெற்றியை நடிகர் விஜய் படக்குழுவினருடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடி உள்ளார். இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

தளபதி விஜய்யின் 66வது படத்திற்கு தமிழில் வாரிசு என்றும் தெலுங்கில் வாரசுடு என்றும் பெயர் வைக்கப்பட்டது. இப்படத்தை இயக்குநர் வம்சி இயக்கினார். தில் ராஜூ தயாரிக்க தமன் இசையமைத்து இருந்தார்.

இப்படத்தில் சரத்குமார், ஜெயசுதா, ஷியாம், தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்த், சங்கீதா, பிரகாஷ் ராஜ், குஷ்பு, எஸ்.ஜே. சூர்யா என ஏராளமானோர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Actor Vijay celebrated the success of Varisu by cutting a cake with the crew. This photo has gone viral on the social media