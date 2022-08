இலங்கையில் 90 சதவீதம் பேர் விஜய் ரசிகர்கள் தானாம்.. மாஸ்டர் படத்தோட வசனம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது!

சென்னை: தமிழ்நாடு, கேரளா மட்டுமின்றி இலங்கையிலும் நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

அங்கே ஆட்டோ ஓட்டுநர் முதல் அனைவருமே விஜய் ரசிகர்கள் தானாம். சொல்லப் போனால், தமிழ்நாட்டை விட அதிக அளவில் விஜய்க்கு அங்கே ரசிகர்கள் உள்ளது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மாஸ்டர் படத்தில் விஜய் பேசும் வசனத்தை எடிட் செய்து விஜய் ரசிகர்கள் இலங்கை ரசிகர்கள் பேசிய வீடியோவை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Vijay earns 90 percent of fans in Sri Lanka. Most of the Sri Lankan likes his acting and dialogue delivery. They also likes Nayanthara after Vijay.