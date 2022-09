பெங்களூரு தாக்குதல் சம்பவம்: உயர்நீதிமன்ற வழக்கை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் விஜய் சேதுபதி மனு

சென்னை: பான் இந்தியா வில்லனாக அசத்தி வரும் விஜய் சேதுபதி, அடுத்தடுத்து பல மொழி படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

கடந்தாண்டு நவம்பர் மாதம் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் வைத்து விஜய் சேதுபதி மீது மகா காந்தி என்பவர் தாக்குதல் நடத்தினார்.

விஜய் சேதுபதி மீதான இந்த அவதூறு வழக்கு விசாரணை இப்போது உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றுள்ளது.

English summary

In the matter of Vijay Sethupathi and Maha Gandhi attacking each other at the Bangalore airport, Maha Gandhi had filed a petition in the Saidapet court to file a criminal case against Vijay Sethupathi. Now he has filed a petition in the Supreme Court against the Madras High Court case in the case of the deputy actor assaulting him at the Bangalore airport.