காசிக்குப் போகும் சந்நியாசி..திடீரென காசிக்குப்போன விஷால்..என்ன விஷயமாக இருக்கும்!

சென்னை : நடிகர் விஷாலும், அபிநயாவும் திருமணம் செய்து கொண்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் செய்திகள் வேகமாக பரவிவரும் நிலையில், விஷால் காசிக்கு சென்றுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் அதிரடி ஆக்ஷன் நாயகனாக வலம் வருபவர் விஷால். இவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான எந்த படங்களும் திரையரங்கில் சரியாக ஓடவில்லை.

இதனால், அடுத்து ஹிட் படத்தை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். விஷால், போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருக்கும் லத்தி டீசர் மற்றும் டிரைலர் வெளியான நிலையில் படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

நிர்வாண போட்டோஷூட்.. ரன்வீர் சிங் மீது பாய்ந்தது வழக்கு.. விஷ்ணு விஷாலும் சிக்குவாரா?

English summary

Actor Vishal, who is currently on a spiritual trip to the holy city of Kashi along with his family and friends