வெண்ணிலா கபடிகுழு ஹரி வைரவனின் கடைசி வாய்ஸ் மெசேஜ்..கலங்கிய விஷ்ணு விஷால்!

சென்னை : உயிரிழந்த ஹரி வைரவன் அனுப்பிய வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்டு நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கண்கலங்கி உள்ளார்.

இயக்குனர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் 2009 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த வெண்ணிலா கபடிகுழு படத்தில், விஷ்ணு விஷாலின் நண்பராக நடித்தவர் ஹரி வைரவன்.

இந்த திரைப்படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை அடுத்து குள்ளநரி கூட்டம், நான் மகான் அல்ல போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார்.

வாழ்க்கையே மாறும்னு நினைச்சோம்..ஆனா..வெண்ணிலா கபடிகுழு ஹரி வைரவனை நினைத்து கலங்கும் அப்புக்குட்டி!

