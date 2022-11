கடுகளவு பிரேக் மிளகளவு ஆக்சிலேட்டர் அழுத்துங்க... டிரைவர் ஜமுனாவின் டிரைவிங் டீச்சர் அலப்பறைகள்

சென்னை: வத்திக்குச்சி திரைப்பட இயக்குநர் கின்சிலின் இயக்கத்தில் ஐஷ்வர்யா ராஜேஷ் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் டிரைவர் ஜமுனா.

18 ரீல்ஸ் எஸ்.பி.சௌத்ரி தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம் நாளை மறுநாள் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில் கார் ஓட்டக் கற்றுக் கொண்டது, அதை வைத்து ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் நடித்தது, தன்னுடைய பழைய படங்களில் பிடித்தது என பலவற்றைப் பற்றி ஐஷ்வர்யா கலகலப்பாக பேட்டி கொடுத்துள்ளார்.

தெலுங்கு மார்க்கெட்டை பிடிக்க சிவகார்த்திகேயன் பக்கா பிளான்..மாவீரன் படத்தில் இணைந்த புஷ்பா நடிகர்!

English summary

Aishwarya Rajesh is playing the lead role in Driver Jamuna, directed by Vathikuchi film director Kinsil. 18 Reels Produced by S.P. Chowdhury, this movie will hit the theaters the day after tomorrow. In this case, Aishwarya gave a lively interview about learning to drive a car, acting in stunt scenes with it, and liking her old films.