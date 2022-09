யார் நண்பர்..யார் எதிரி.. நினைவை இழந்த பெண்ணாக நடிகை அஞ்சலி.. ஃபால் புதிய வெப் தொடர்!

சென்னை : நடிகை அஞ்சலி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தொடர் 'ஃபால்'என்ற வெப் தொடரின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகியுள்ளது.

ஜீவா நடித்த கற்றதுதமிழ் என்ற திரைப்படத்தில் ஆனந்தி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து நல்ல நடிகை என பெயர் எடுத்தவர் நடிகை அஞ்சலி.

மாநிறமாக இருக்கும் அஞ்சலி பக்கத்து வீட்டுபெண்போல இயல்பாக இருந்ததால் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது. இதையடுத்து, அங்காடித் தெரு, தூங்கா நகரம், மங்காத்தா, எங்கேயும் எப்போதும், கலகலப்பு என பல வெற்றிப்படங்களில் நடித்தார்.

English summary

Anjali, who is not new to OTT projects, has signed her next series in Tamil. Titled Fall, it is the official Tamil adaptation of award-winning Canadian mini series Vertige which was released in 2012.