அடச்சே...இப்படியா செய்வது...நிர்வாண போட்டோவை ஓப்பனாக வெளியிட்ட கிரண்

சென்னை : விக்ரம் நடித்த ஜெமினி படத்தில் அறிமுகமானவர் கிரண். கொழுக்கு மொழுக்கு என சேட்டு வீட்டு பெண்ணாக வந்து முதல் படத்திலேயே இளைஞர்களின் மனதை கொள்ளையடித்தார்.

முதல் படத்திலியே ஓவர் கவர்ச்சி காட்டி நடித்ததால் கமலுடன் அன்பே சிவம், வின்னர் படத்தில் பிரசாந்த்திற்கு ஜோடியாக நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார். அஜித்துடன் வில்லன் படத்திலும், விஜயகாந்த்துடன் தென்னவன் படத்திலும் ஓவராக ஒட்டி உரசி நடித்தவர், திருமலை படத்தில் விஜய்யுடன் ஒரு பாடலுக்கு அயிட்டம் சாங் ஆடி கிறங்க வைத்தார்.

இந்த படங்களுக்கெல்லாம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கிரனுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.கிரண் நடிக்கும் படங்களில் குத்து பாட்டுக்கு என்று தனி நடிகையே தேவையில்லை என்ற அளவிற்கு அவரே கவர்ச்சி காட்டி டான்ஸ் ஆடினார்.

English summary

Actress Kiran Rathod shared her nude photo in social media. She posed with nacked and smoking. Fans shocked on this photo. Recently she revealed rate list. She also shared bold sexy photos.