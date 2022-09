“புன்னகையுடனும் ஒருதுளி கண்ணீருடனும் நினைத்திருப்பேன்”: ராஜூ ஸ்ரீவஸ்தவா மறைவுக்கு உருகிய குஷ்பு

சென்னை: இந்தித் திரையுலகில் பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வந்தவர் ராஜூ ஸ்ரீவஸ்தவா.

காமெடி நடிகராகவும் குணச்சித்திர நடிகராகவும் நடித்து வந்த ராஜூ ஸ்ரீவஸ்தவா மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 59.

ராஜூ ஸ்ரீவஸ்தவா மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து நடிகை குஷ்பு மிக உருக்கமாக ட்வீட் செய்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் முதல்நாள் முதல் ஷோவை விசிலடிச்சு பாக்கணும்.. ஜெயராமின் வேற லெவல் ஆசை!

English summary

Popular Hindi actor Raju Srivastav passed away due to a heart attack. He was 59. Raju Srivastav's death has shocked the Hindi film industry. In this case, actress Khushbu expressed her condolences on Twitter.